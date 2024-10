Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato del futuro di Raspadori e Simeone ai microfoni di Radio Marte: “Credo che Jack a gennaio resterà al Napoli a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Il Napoli vuole tenerlo, la sua duttilità in campo è fondamentale e ha grande stima dagli addetti ai lavori. Simeone invece potrebbe andar via nel prossimo mercato, considerando il poco spazio che avrà da qui alla fine della stagione”.