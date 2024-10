Lobotka, il cuore del Napoli, nel mirino di Barcellona e City

Stanislav Lobotka è diventato una figura chiave per il Napoli. Lo slovacco incarna l’energia e la creatività della squadra, fungendo da fulcro per ogni azione offensiva. La sua regia rappresenta il cuore del gioco partenopeo, e non è un caso che, anche in una stagione difficile come quella scorsa, sia emerso tra i pochi a brillare. Ridurlo a un semplice playmaker sarebbe un errore, come dimostra la fiducia che Antonio Conte ha riposto in lui, rendendolo subito un perno centrale della squadra grazie alla sua straordinaria resistenza e visione di gioco

Lobotka ha catturato l’ammirazione di molti, tra cui Cesc Fabregas, che, dopo la recente sconfitta del Napoli, ha dichiarato: “Datemi Lobotka, è un giocatore straordinario. Adoro quei calciatori che comprendono il gioco, recuperano palloni e ti fanno vincere le partite”. Anche Xavi ha espresso elogi nei confronti del centrocampista slovacco in vista del doppio confronto di Champions League tra Napoli e Barcellona.



Non sorprende quindi che il Barcellona abbia cercato di ingaggiarlo durante l’ultimo mercato estivo, trovando però un rifiuto deciso da parte del Napoli, che ha manifestato la volontà di trattenere Lobotka, seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i blaugrana potrebbero riprovarci nella prossima sessione di mercato, sia a gennaio che in estate. Anche Pep Guardiola ha mostrato interesse per Lobotka, e il Manchester City potrebbe unirsi alla corsa, soprattutto in seguito all’assenza di Rodri.