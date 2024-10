In estate si è parlato tanto del rifiuto di ADL ad una proposta del PSG di 210 milioni per Kvara e Osimhen. Nonostante i tanti soldi spesi dal Presidente, Kvara è stato ritenuto incedibile fin da subito mentre per Osimhen non si è riusciti ad arrivare ad un accordo. Ne parla il Corriere dello Sport: “Soltanto qualche mese fa, all’inizio di un’estate in cui il Napoli ha investito 147,5 milioni di euro esclusi i bonus, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta del Psg da 210 milioni per Kvara e Osi”.