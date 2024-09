Come riporta il portale britannico TeamTalk, la Juventus sarebbe sulle tracce di Osimhen per la prossima stagione. Il calciatore però piace molto anche al Chelsea, pronto ad anticipare i bianconeri con un’offerta importante già a gennaio. Il calciatore intanto si gode la sua esperienza in Turchia dove nel frattempo ha fornito il primo assist all’ex azzurro Dries Mertens.