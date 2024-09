Galatasaray vuole chiudere per Zalewski, Mario Rui e Ballo-Tourè le alternative: i dettagli

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Galatasary vuole esterno ed ha individuato in Zalewski il rinforzo ideale. E’ corsa contro il tempo però visto che domani in Turchia chiude il mercato. Un emissario del club turco è a Roma per trovare un accordo con i giallorossi. Anche il polacco sta valutando la proposta ma non ha ancora sciolto le riserve. Resta vivo l’interesse per Mario Rui che però pare abbia deciso di restare al Napoli fuori rosa e Ballo Tourè del Milan che potrebbe diventare una soluzione last minute.