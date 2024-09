Il Galatasaray continua a fare “spesa” in Italia, dopo aver chiuso per Victor Osimhen in prestito dal Napoli, il club turco ci sta provando per Nicola Zalewski della Roma. Secondo Sky Sport, il calciatore italo-polacco potrebbe trasferirsi in Turchia a titolo definitivo.

Zalewski era stato un obiettivo del Napoli a fine mercato, dove stava prendendo forma l’idea di uno scambio con Cyril Ngonge. La trattativa alla fine è tramontata, e l’attaccante belga è rimasto a Napoli.