Il Corriere dello Sport ha fornito i dettagli dell’operazione tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: “Il club turco gli coprirà lo stipendio da settembre in poi, i primi due mesi glieli ha pagati il Napoli. La clausola rescissoria, che sarà attiva da gennaio 2025, scende da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani“.