E’ ancora un oggetto misterioso in casa Napoli, intanto Popovic è stato convocato dalla Nazionale under 19 serba per un torneo amichevole. Sono 11 i calciatori azzurri in giro per il mondo impegnati con le rispettive Nazionali, 12 prima che Osimhen volasse in Turchia per firmare con il Galatasaray.