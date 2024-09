ULTIM’ORA Sky – Il Galatasaray vuole Osimhen! Contatti continui per chiudere, la situazione

Saltati i trasferimenti all’Al-Ahli e al Chelsea, si apre un nuovo scenario per Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal giornalista Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Galatasaray sarebbe interessato a prendere il nigerino in prestito. Di seguito, quanto si legge sul sito del collega: “L’accelerazione del Galatasaray per Victor Osimhen è anche legato all’infortunio di Mauro Icardi. L’ex Inter starà fuori per circa un mese. Chiuso il mercato italiano, il Napoli ha deciso di escluderlo dalla lista della Serie A, Il Galatasaray ha così deciso di accelerare per l’attaccante nigeriano. Inoltre, il club turco ha tempo: il mercato chiuderà il prossimo 13 settembre. Inoltre, il Galatasaray punta poi a passare al 3-5-2, puntando su una coppia d’attacco formata proprio da Victor Osimhen in coppia con Mauro Icardi”.