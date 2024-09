Sky, Di Marzio: “Tutto fatto per Osimhen al Galatasaray. Ora visite e firma”. I dettagli dell’operazione

Sfumato il passaggio all’Al Ahli, il futuro di Victor Osimhen dovrebbe essere Galatasaray. Il club turco ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il prestito secco. Inoltre, il Galatasaray pagherà interamente lo stipendio del classe 1998 fino al 30 giugno 2025. Prima di trasferirsi in Super Lig, l’ex Lille prolungherà il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 (un anno in più rispetto all’attuale scadenza). Anche lato giocatore è arrivato l’ok all’operazione. Ora l’accordo tra Napoli e Galatasaray deve solo essere formalizzato. Per la chiusura, quindi, mancano soltanto le visite mediche e la firma. Lo fa sapere il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito.