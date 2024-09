Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, ha parlato di Osimhen.

Secondo quest’ultimo il nigeriano sarebbe volato alla volta di Instanbul. La clausola rescissoria sarebbe di 80 e non più di 150 milioni nel caso in cui qualche club a gennaio volesse affondare il colpo. Stipendio immutato da pagare per il club turco.