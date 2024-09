Romano: “Accordo tra Napoli e Galatasaray per Osimhen”

Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ci sarebbe un principio d’accordo tra Napoli e Galatasaray per il prestito secco di Victor Osimhen. Ecco quanto riportato da Romano sul proprio profilo X:

“Il Galatasaray ha raggiunto un accordo di massima con il Napoli per il prestito di Victor Osimhen! Prestito di un anno, stipendio coperto poichè il Napoli ha accettato queste condizioni. La delegazione dei turchi incontrerà Osimhen a Napoli nelle prossime ore per dare il via libera definitivo al trasferimento“