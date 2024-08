Tuttosport si è soffermato sul futuro di Victor Osimhen: “Ieri il suo agente Calenda è stato a colloquio con gli agenti dell’Al Ahli che gli avrebbero prospettato un ingaggio da 30 milioni di euro netti a stagione, per tre anni, mentre per il Napoli ci sarebbe un bonifico da 70 milioni di euro. Ed è una proposta che avrebbe superato anche quella del Chelsea, fermo a 65 milioni per il cartellino di Victor. Tra oggi e domani si conoscerà la nuova destinazione del bomber nigeriano“.