Il Napoli torna alla carica per Amrabat. Come riporta Tmw, dopo l’infortunio di O’Riley, si è raffreddata la pista Gilmour e gli azzurri vorrebbero imbastire uno scambio con i viola inserendo Folorunsho. Il marocchino è in uscita dalla Fiorentina e oggi potrebbe giocare la sua ultima partita. Folorunsho è vicino alla Lazio ma al momento non c’è ancora accordo con il Napoli. Ad un giorno dalla fine del mercato vedremo se questo doppio affare andrà in porto.