Ci potrebbe essere una svolta per la trattativa che porterebbe Victor Osimhen all’Al-Alhi. Come riporta Sportitalia, il club arabo sarebbe pronto ad inserire una clausola rescissoria nel contratto del nigeriano valida dal 2026: “La proposta dell’Al-Alhi per Osimhen, comprende anche una clausola valida tra due anni inferiori ai 50 milioni. Si lavora per trovare l’intesa”.