Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano su X, il Napoli starebbe pensando di prendere in prestito Arthur della Juventus. Ecco cosa riporta:

“Il Napoli ha inviato un’offerta ufficiale per Arthur Melo, poiché l’accordo di Billy Gilmour non avanza a causa dei piani del Brighton dopo l’infortunio di O’Riley. Napoli e Juventus trattano il prestito diretto per Arthur con stipendio condiviso tra le due società”.