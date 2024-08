Obiettivi Napoli, Romano: “Diego Simeone spinge per Amrabat all’Atletico”

Dopo il raffreddarsi dell’affare Gilmour, il Napoli è tornato a pensare ad Amrabat della Fiorentina. Il calciatore piace molto a Conte e gli azzurri vorrebbero inserire Folorunsho nell’affare. Secondo quanto però riportato da Fabrizio Romano, sul calciatore c’è forte l’Atletico Madrid oltre che il Fenerbahce: “L’Atlético Madrid continua a cercare un nuovo centrocampista e Sofyan Amrabat è una delle opzioni preferite. Diego Simeone spinge per l’Amrabat. Affare non facile visto che il Fenerbahçe offre un prestito con obbligo di riscatto come vuole la Fiorentina, mentre l’Atlético offre solo il prestito”.