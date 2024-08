Non solo acquisti, il Napoli si muove anche per define le ultime cessioni prima della fine del mercato. Come riporta Tmw, Folorunsho, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, potrebbe trasferirsi a Roma sponda biancoleceleste. Non c’è ancora accordo con il Napoli, si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto. Manca un giorno alla fine del mercato e Lotito spinge per chiudere subito l’operazione. Entro 36 ore sapremo la prossima destinazione del centrocampista.