Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “Ieri è andato avanti lo scambio di documenti tra Napoli e Manchester United per McTominay che dovrebbe sbarcare oggi in Italia e sostenere subito le visite mediche a Pineta Grande a Castel Volturno. L’affare Gilmour è in stand-by, ha complicato la situazione anche l’infortunio di O’Riley“.