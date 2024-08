ULTIM’ORA Sky – Domani mattina McTominay sarà in Italia: il punto

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il nuovo acquisto del Napoli Scott McTominay domani mattina sarà in Italia. Napoli e United stanno sistemando gli ultimi documenti, lo scozzese arriverà direttamente a Napoli e non a Roma per fare tutto l’iter lì e velocizzare il suo tesseramento come nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte. Tutto pronto quindi il countdown per visite mediche e firma sul contratto per il nuovo centrocampista azzurro, nonostante l’arrivo fosse previsto oggi.