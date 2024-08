Secondo quanto riporta sul suo profilo X il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli tenta l’assalto per Dina Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. Gli azzurri lavorano per un prestito con obbligo condizionato di riscatto e non di diritto. Bisogna attendere però la risposta del club tedesco.