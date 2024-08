Romano: “Osimhen futuro incerto tra Arabia e Premier, il punto”

Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, Osimhen starebbe riflettendo sul suo futuro tra l’Arabia e la Premier. Ecco cosa scrive:

“Il piano rivelato è ora confermato: la delegazione dell’Al Ahli è arrivata in Italia per colloqui diretti con Osimhen e il suo procuratore. Contratto sul tavolo con clausola rescissoria, come voleva Osimhen. Il Chelsea è in trattativa attiva con Osimhen sullo stipendio. L’accordo di Al Ahli si concretizzerà solo se i colloqui col Chelsea falliranno”.