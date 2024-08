Come riporta Sky Sport, la Lazio è in cerca di qualità a centrocampo e da ormai alcuni giorni ha messo nel mirino Michael Folorunsho. Il classe 98, fuori dal progetto di Conte spinge per il trasferimento in biancoceleste, ma al momento non c’è accordo tra le parti. Si proverà a chiudere in questi ultimi giorni di mercato ma non si escludono piste estere.