Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PSG potrebbe tornare alla carica per Osimhen. Dopo l’infortunio di Goncalo Ramos, l’attaccante è diventato obiettivo primario per il club francese. L’offerta che potrebbe essere presentata al Napoli nei prossimi giorni non dovrebbe essere superiore ai 60 milioni. Sarà ADL a decidere se accettare o meno questa cifra o aspettare il mercato arabo.