Repubblica – C’è ancora stallo per Osimhen: dall’Arabia sperano una cosa…

Secondo quanto riporta Repubblica, l’affare Osimhen potrebbe concludersi ai “supplementari”. Il calciatore sogna il PSG, con cui ha un accordo da diverse settimane. Il club francese però non ha ancora contattato ADL a differenza del Chelsea, che non sembra però destinazione gradita al nigeriano. Ecco che comincia a prendere quota l’ipotesi araba. Osimhen vorrebbe restare in Europa e ha già rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli di 14 milioni l’anno. Lì il calciomercato termina ad ottobre e ci saranno sicuramente altre offerte nelle prossime settimane. Calenda ha 3 giorni per portare un’offerta adeguata al Napoli dall’Europa altrimenti l’Arabia rimarrebbe l’unica soluzione possibile per il bomber azzurro.