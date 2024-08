Lukaku-Napoli è fatta! Romano: “Pronte visite e firma”

Finalmente ci siamo, Lukaku sarà un nuovo giocatore del Napoli. La conferma arriva su X da Fabrizio Romano con il suo solito ‘Here we go’.

Questo il tweet del giornalista: “Dopo aver risolto gli ultimi dettagli per i diritti d’immagine, è arrivato il via libera anche ai documenti per il trasferimento del centravanti belga.

È stato autorizzato a viaggiare per visite mediche e firma del contratto. Contratto a tempo indeterminato e operazione da 30 milioni di euro più bonus, contratto fino a giugno 2027. Here we go, confermato!”.

Ultim’ora Lukaku, Fabrizio Romano su X: “Visite mediche prenotate per la giornata di domani per Lukaku“.