Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli: “Proseguono le trattative tra Napoli e Monza per Zerbin. Da capire invece quale sarà il futuro di Gaetano che sembrava vicino a Cagliari e Parma salvo poi essere reintegrato in rosa. Mario Rui continua a rifiutare il San Paolo mentre per Folorunsho manca un’offerta in grado di soddisfare davvero il Napoli“.