Cds – Napoli, congelato l’affare Gilmour per ora; la trattativa con gli inglesi però è ancora in piedi

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di congelare l’affare con il Brighton per Billy Gilmour: “Anche il discorso Billy Gilmour, altro centrocampista della nazionale scozzese, è sempre vivo con il Brighton (anche se l’allenatore vorrebbe trattenerlo). Il colpo è a portata di mano ma congelato: la priorità è McTominay e il doppio acquisto è legato alle cessioni. In lista c’è pure l’esterno destro portoghese del Valencia, Thierry Correia: valutazioni in corso“.