Il futuro di Zerbin è ancora una volta lontano da Napoli, l’attaccante autore di una doppietta in semifinale di Supercoppa è pronto a tornare al Monza come fatto nella scorsa stagione. Come riportato da Nicolò Schira, l’esterno tornerà al Monza ancora una volta in prestito. Ecco le sue parole:

“Affare fatto e confermato! Alessio Zerbin torna a Monza dal Napoli in prestito. Firma prevista per domani”.