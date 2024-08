Dopo Billy Gilmour, il Napoli prova a chiudere anche per Scott McTominay. A scriverlo è Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, tramite i suoi account social: “Stretta finale anche per Scott McTominay, trattativa in fase avanzata, si discute dei diritti di immagine… prenotate visite a Villa Stuart mercoledi ma possibile anticipo a martedì. Oggi si chiude per Gilmore e visite pronte per domani, martedi toccherà a Big Rom Lukaku”.