Secondo la redazione di Sky Sport per il nigeriano ecco le prime sirene arabe, col mercato che lì chiuderà solo il 6 ottobre, ma il bomber azzurro prima vorrà aspettare il 30 agosto per capire se c’è qualche possibilità in Europa. D’altronde la sua priorità è sempre stata quella di giocare in Premier o al Psg, ma senza proposte concrete Osi potrebbe prendere in considerazione il campionato della Saudi Pro League come ultima chance.