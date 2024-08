Il Napoli è al lavoro sul mercato anche per cedere diversi calciatori. Tra questi c’è Walid Cheddira, attaccante marocchino che lo scorso anno era in prestito al Frosinone e neanche quest’anno sembra tra i paini del club azzurro. E il suo futuro dovrebbe essere in Spagna.

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, è stato raggiunto un accordo con l’Espaynol e oggi Cheddira partirà per la Spagna con il suo entourage per firmare con il club di Barcellona.