La Fiorentina continua a cercare una sistemazione per Amrabat. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, in queste ore è rispuntata un’ipotesi che già era circolata nel corso dell’estate: quella del ritorno forte del Napoli. Gli azzurri sono alla caccia di rinforzi in mediana ed il marocchino potrebbe fare al caso di Conte.