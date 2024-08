Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un contatto tra Napoli e Roma per uno scambio di prestiti Cyril Ngonge-Edoardo Bove. Da capire se l’affare prenderà piede, dato che al momento non è decollato. Vedremo dunque se negli ultimi giorni di mercato si aprirà lo spiraglio per un trasferimento del centrocampista italiano al Napoli e dell’esterno belga alla Roma.