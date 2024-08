Dopo una buona stagione in prestito al Frosinone, Walid Cheddira è tornato a Napoli ma solo momentaneamente. Il marocchino è infatti in uscita dagli azzurri dato che non c’è posto in rosa per lui.

Secondo Sky Sport l’Espanyol è vicino a chiudere il trasferimento. Il club spagnolo vuole trovare al più presto l’accordo con il club azzurro per completare il trasferimento già nella giornata di venerdì 23 agosto.