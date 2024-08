Ci siamo per l’arrivo di Billy Gilmour al Napoli e c’è un retroscena relativo al suo imminente arrivo. Come riporta sui social l’esperto di mercato Nicolò Schira il giocatore scozzese costerà 15 milioni più 2 di bonus. Un milione in caso di qualificazione in Champions League ed un altro in caso di scudetto vinto in questo campionato. Bonus dunque legati ai risultati che raggiungerà il Napoli in questa stagione.