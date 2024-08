Il Mattino – Osimhen, si allontana il Chelsea: ancora vive le piste PSG ed Arabia Saudita

Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen: “Victor del resto ha da tempo un accordo con il Psg, ma i transalpini stanno facendo un braccio di ferro con DeLa e contano di continuare il gioco al ribasso fino alle ultime ore prima del gong di mercato per strappare il prezzo migliore. Il bandolo della matassa del mercato del Napoli potrebbe essere sciolto proprio dalla cessione del nigeriano, ma il Psg non solo non intende versare la clausola liberatoria (130 milioni) per Victor, ma proverà a trattare con Adl per una cifra molto più bassa approfittando del fatto che ormai l’attaccante vive da separato in casa in azzurro e che il club non intende sostenere l’ingaggio (da oltre 10 milioni a stagione) rimodulato a dicembre scorso. Il tutto nonostante il club di Nasser Al-Khelaifi abbia necessità di ingaggiare un centravanti dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos alla caviglia (ne avrà per almeno tre mesi) e dopo avere abbandonato la pista Lookman dell’Atalanta. Si vedrà. In caso di fumata nera sulle rive della Senna, non resterebbe che la pista araba per Osi. I petrodollari degli sceicchi sarebbero utili a sbloccare l’impasse, ma poi bisognerebbe fare i conti con la volontà del giocatore che non fa certo i salti mortali nel trasferirsi nella Saudi League, desideroso di confrontarsi in Champions“.