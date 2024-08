Il Mattino – Napoli, tutto fatto per Gilmour ma prima il Brighton deve trovare il sostituto

Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e Billy Gilmour, centrocampista del Brighton: “Lukaku e non solo. Manna conta di chiudere un paio di operazioni in Inghilterra entro questo fine settimana. Oltre a Big Rom, infatti, è in dirittura d’arrivo la trattativa per il centrocampista Billy Gilmour (23 anni) del Brighton. Il mediano scozzese ha già un’intesa con il Napoli: contratto quinquennale (quattro anni più uno di opzione unilaterale appannaggio del club di De Laurentiis) a circa due milioni a stagione. Copia-incolla anche l’accordo con il club inglese disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo dietro il pagamento di 12 milioni che diventerebbero 13 in caso di qualificazione in Champions del Napoli e lieviterebbero a 15 in caso di scudetto. Prima della fumata bianca il Brighton preferirebbe però coprirsi in quel ruolo e sta aspettando l’ok di O’ Riley del Celtics. Ma il Napoli ha fretta e proverà a stringere i tempi“.