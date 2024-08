Il Mattino – Napoli, accordo vicino con il Chelsea per Lukaku; affare da 35 milioni

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe vicino l’accordo tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku: “Il Napoli si era già spinto avanti (e potrebbe farlo ancora), presentando un’offerta concreta per Big Rom: prestito oneroso (che da 5 può passare a 10 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni a fine campionato. A conti fatti, 30 milioni spalmati nell’arco di 12 mesi in due diverse tranche. Il club di Todd Boehly – che avrebbe voluto monetizzare tutto e subito – dal canto suo chiede(va) 40 milioni, una cifra di poco inferiore alla clausola liberatoria (43), rifiutando ogni forma di prestito per Lukaku (che ha il contratto in scadenza nel 2026). I blues, però, stanno riflettendo: sanno bene che il Napoli è uno dei pochi club seriamente interessati all’attaccante ed hanno chiesto un altro sforzo a De Laurentiis. L’incontro fissato tra oggi e domani a Londra tra Paul Winstanley e Giovanni Manna (i due diesse potrebbero incontrarsi al Chelsea Training Ground oppure in un noto ristorante della city) dovrebbe essere risolutivo. E, se le vie di mezzo sono sempre state foriere di buone nuove, l’impressione è che la trattativa possa chiudersi trovando un accordo intorno ai 35 milioni (tra prestito oneroso ed obbligo di acquisto) per l’attaccante che non vede l’ora di ritrovare il suo mentore Conte con cui ha vinto il penultimo scudetto all’Inter. Lukaku si sta allenando da tempo da separato in casa a Cobham, quartier generale dei blues che ha tantissimi esodati nella sua rosa“.