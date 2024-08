Cds – Napoli, difficile lo scambio tra Folorunsho e Amrabat, ma gli azzurri non mollano il marocchino

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe interessato a Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina: “Mercato in uscita con molte novità a breve. Ad esempio, Folorunsho aspetta la Lazio e c’è una suggestione con la Fiorentina. L’idea di uno scambio con il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, 28 anni, vecchio obiettivo ai tempi di Giuntoli (l’aveva preso ma poi il giocatore rifiutò la destinazione): per ora non decolla, ma Sofyan potrebbe diventare anche un’operazione singola da vice Anguissa“.