Missione a Londra per il direttore sportivo Giovanni Manna per dare a Conte ed per il suo Napoli i giocatori che servono. In mediana piacciono Billy Gilmour del Brighton e Scott Mctominay dello United. Secondo quanto riporta il Corriere dello sport Gilmour arriverà al Napoli solo se il Brighton chiuderà il suo sostituto O’Riley. Per lo United invece Mctominay è valutato 30 milioni ma per cederlo gli inglesi devono prendere prima Ugarte.