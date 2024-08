Gazzetta – Napoli, trattative per McTominay e Gilmour bloccate, resiste l’idea Javi Guerra

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle trattative per Billy Gilmour e Scott McTominay da parte del Napoli: “Manna deve pensare ai due centrocampisti che mancano: Gilmour del Brighton e McTominay del Manchester United sono i profili individuati per un salto di qualità urgente. Il recente viaggio a Londra serviva proprio per provare a sbloccare le due situazioni, ma le piste sembrano complicate: per il primo c’è ancora distanza col Brighton, che vuole 20 milioni. Per il secondo – contratto in scadenza 2025 – lo United spara ancora più alto: 30 milioni. Sullo sfondo resta l’idea Javi Guerra, che però il Valencia non vuole cedere. Insomma, la situazione è complicata e senza i soldi dalla cessione di Osimhen il Napoli è bloccato“.