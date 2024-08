Dopo Neres il Napoli non si ferma: fumata bianca per Gilmour attesa a giorni, la situazione

Con l’affare David Neres in dirittura d’arrivo, il Napoli si prepara a regalare a Conte anche un rinforzo in mediana: come vociferato nelle scorse settimane si tratterà di Billy Gilmour che ieri, in occasione del match vinto dal Brighton per 0-3 sul campo dell’Everton, ha preso parte al match solo per i minuti finali, 8 in totale, senza scendere in campo come titolare, dopo esser stato un punto fermo nella passata stagione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’accordo con gli inglesi è stato trovato sulla base di 15 milioni (12 parte fissa più tre di bonus). Per il calciatore pronto un contratto da circa 2 milioni a stagione, con la fumata bianca attesa per l’inizio della prossima settimana.