L’annuncio dell’allenatore del Chelsea:”Non parlo di Osimhen ma il club conosce cosa penso”

Anche in Inghilterra si parla di Napoli ed Osimhen. Durante la conferenza stampa del manager del Chelsea Enzo Maresca é stata fatta una domanda sulla trattativa tra il bomber nigeriano ed i blues, ma il tecnico non si é sbilanciato:” Non parlo dei giocatori del Napoli. Il club sa esattamente cosa penso del mercato e spero che prima che la finestra di mercato finisca potremmo portare altri giocatori al gruppo”. Queste le parole del tecnico italiano del Chelsea.