Il Napoli sta spingendo per l’acquisto di David Neres ed in queste ore sta cercando di definire i dettagli della trattativa. Il sito portoghese O Jogo spiega:” David Neres rappresenterà il più costoso trasferimento del Benfica in Italia. Questo perché se i record di cessioni per i restanti grandi campionati europei sono nettamente più alti, per la Serie A il detentore del record è Nuno Gomes, ceduto alla Fiorentina nel 2000/01 per circa 15 milioni di euro. Seguono Aldair e Cristante”.