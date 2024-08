Cajuste-Ipswich Town, visite superate: cambiano le cifre del prestito e del riscatto

Manca solo l’annuncio per il passaggio di Jens Cajuste all’Ipswich. Come riporta il giornalista dell’Equipe Luiz Tanzi,il giocatore ha appena completato le visite mediche ed ora le parti stanno finalizzando i documenti per arrivare alla firma. L’operazione si è conclusa in prestito oneroso per circa 1,5 milioni di euro ed un’opzione di riscatto tra 12 e 13 milioni di euro(più alte rispetto a quelle trapelate precedentemente) se il club non retrocederà a fine stagione. Finalmente conclusa l’operazione e nonostante alcune problematiche Cajuste approda in Premier.