Ds Lazio su Folorunsho: “È un calciatore che mi piace tantissimo, è cresciuto nel nostro vivaio”

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ha parlato nella conferenza di presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti di alcune situazione di mercato e soprattutto della trattativa legata a Michael Folorunsho.

Le sue parole:

“Folorunsho è un elemento importante, che a me piace non poco. Ma bisogna seguire delle logiche e tanti altri ragionamenti, non ci si può sempre fiondare su qualsiasi occasione di mercato che arriva.

Lui non rientra nei problemi della lista, anche perché è cresciuto nel nostro vivaio, ma ci può essere utile dal punto di vista numerico”