Stando a quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, in questo momento sarebbe in corso un incontro tra Mario Giuffredi, agente di Michael Folorunsho, e la Lazio per parlare proprio del centrocampista azzurro.

La richiesta del Napoli è pari a 15 milioni di euro, bonus inclusi. Il club partenopeo ha infatti deciso di cedere il calciatore a questa cifra nonostante abbia rinnovato proprio in questa sessione di mercato fino al 2029.