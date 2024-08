Sky, Di Marzio: “Lukaku, nuova offerta del Napoli! Si attende la risposta del Chelsea”. Le cifre. E su Neres…

Nuova offerta del Napoli per Romelu Lukaku. Lo fa sapere il giornalista Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Il Napoli vuole Romelu Lukaku ed è pronto a prenderlo anche prima di aver venduto Osimhen. Per questo gli azzurri hanno fatto un’offerta formale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese. Il Chelsea valuta l’attaccante belga 43 milioni di euro e difficilmente accetterà una proposta di questo tipo. In questo caso, perl, c’è il rischio che così facendo Lukaku resti a Londra, andando così a diventare un problema per i Blues. Per il Napoli non resta che aspettare. In caso di risposta negativa gli azzurri potrebbero dirottare la stessa cifra su un’altra operazione come David Neres, per poi valutare più avanti cosa fare per l’attacco”.