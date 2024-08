Cds – Napoli, Conte vorrebbe Lukaku subito

Il Corriere della Sera si è soffermato sul possibile trasferimento di Romelu Lukaku dal Chelsea al Napoli: “De Laurentiis e Conte, anche ieri insieme, si parlano guardandosi in faccia e non attraverso una telecamera. L’ex tecnico del Tottenham non gli fa mistero dell’urgenza che ha di avere Lukaku, a prescindere dalla cessione di Osimhen. Lo vuole entro la metà di questa settimana, la sfida col Verona (prima di campionato) è praticamente già arrivata. Non che il belga porti in dote la bacchetta magica ma si sta allenando con le indicazioni del suo mentore, osserva anche un’alimentazione mirata“.